Нового носителя «Калибров» спустят на воду в мае

ТАСС: строящиеся для ВМФ «Тайфун» и «Виктор Великий» спустят на воду 7 мая

Строящиеся для Военно-морского флота (ВМФ) России малый ракетный корабль «Тайфун» проекта 22800 и патрульный корабль «Виктор Великий» проекта 22160 спустят на воду на Зеленодольском судостроительном заводе (входит в корпорацию «Ак Барс») 7 мая. Об этом близкий к Главному штабу ВМФ России источник сообщил ТАСС.

«Два новейших корабля будут спущены на воду 7 мая, в преддверии Дня Победы», — сказал он. В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Корабли проекта 22800 являются носителями крылатых ракет семейства «Калибр-НК», которые размещают в восьми ячейках универсального корабельного стрельбового комплекса. Также корабли вооружены пулеметами и артиллерийскими установками.

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для патрулирования территориальных вод и 200-мильной исключительной экономической зоны. В арсенал кораблей входит артиллерийская установка АК-176МА, противодиверсионные гранатометы и пулеметы. Также патрульные корабли могут нести контейнерный комплекс с ракетами «Калибр».

В апреле Минобороны России сообщило, что экипаж новейшего корабля «Буря» проекта 22800, который построили для Балтийского флота, провел плановые стрельбы по воздушной цели в ходе завершающего этапа государственных испытаний в Балтийском море.