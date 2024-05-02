Пользователи сети назвали платье невесты сшитыми мешками для мусора

Женщина (имя и фамилия неизвестны) показала пользователям сети свое свадебное платье, которое они назвали сшитыми мешками для мусора. На соответствующий пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) обратило внимание издание The Sun.

Девушка, желая продать наряд, разместила снимок с изделием в группе по перепродаже поношенных вещей. На размещенном кадре она продемонстрировала белое длинное платье со шлейфом, декорированное многочисленными оборками и блестками. При этом вещь облегала фигуру владелицы в области талии.

Юзеры оценили образ в комментариях под постом. «Похоже на кучу сшитых вместе мешков для мусора», «Это просто набор плиссированных мешков для мусора, скрепленных вместе, меня не обмануть», «Похоже, что вы только что вылезли из кровати с пуховым одеялом и приклеили на него немного блесток», «В школе мы рвали старые белые простыни и одевали кого-то, как мумию для шоу на Хэллоуин. Это платье бы подошло», «Не унижайся так, я уверен, что наряд мумии выглядел гораздо лучше», — заключили они.

Ранее в апреле невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети. В начале видео пользовательница сети с никнеймом @abigailharden4 рассказала о нарядах, которые она одобряет. В список попало желтое атласное платье длины миди, оформленное завязками на спине.