Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:47, 2 мая 2024Ценности

Пользователи сети назвали платье невесты сшитыми мешками для мусора

Фото: страница группы «that's it, I'm wedding shaming» в соцсети

Женщина (имя и фамилия неизвестны) показала пользователям сети свое свадебное платье, которое они назвали сшитыми мешками для мусора. На соответствующий пост в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) обратило внимание издание The Sun.

Девушка, желая продать наряд, разместила снимок с изделием в группе по перепродаже поношенных вещей. На размещенном кадре она продемонстрировала белое длинное платье со шлейфом, декорированное многочисленными оборками и блестками. При этом вещь облегала фигуру владелицы в области талии.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Юзеры оценили образ в комментариях под постом. «Похоже на кучу сшитых вместе мешков для мусора», «Это просто набор плиссированных мешков для мусора, скрепленных вместе, меня не обмануть», «Похоже, что вы только что вылезли из кровати с пуховым одеялом и приклеили на него немного блесток», «В школе мы рвали старые белые простыни и одевали кого-то, как мумию для шоу на Хэллоуин. Это платье бы подошло», «Не унижайся так, я уверен, что наряд мумии выглядел гораздо лучше», — заключили они.

Ранее в апреле невеста показала дресс-код для гостей на свадьбе и вызвала споры в сети. В начале видео пользовательница сети с никнеймом @abigailharden4 рассказала о нарядах, которые она одобряет. В список попало желтое атласное платье длины миди, оформленное завязками на спине.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      На Украине рассказали о брошенных на границе с Молдавией машинах

      Бари Алибасов нанимал двойников солистов группы «На-На» на концертах

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше