Россиян призвали защищать одних насекомых-вредителей

Глава Минэкологии Подмосковья призвал защищать майских жуков

В Московской области пробудились первые майские жуки, отлавливать которых во избежание негативных последствий не стоит. Защищать одних насекомых-вредителей граждан призвал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Чиновник пояснил, что отлов и уничтожение майских жуков негативно влияет на экосистему — даже несмотря на то, что этот вид не занесен в Красную книгу и в целом достаточно распространен. «Майский хрущ во время ежегодного сезонного вылета служит источником пищи для многих насекомоядных животных. Уничтожение таких общераспространенных видов может наносить вред экосистеме», — предупредил Фирсов.

Ранее в этот же день россиянам отсоветовали срезать или скашивать борщевик на даче.