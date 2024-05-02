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15:11, 2 мая 2024Экономика

Россиян призвали защищать одних насекомых-вредителей

Глава Минэкологии Подмосковья призвал защищать майских жуков

Фото: Justus de Cuveland / Globallookpress.com

В Московской области пробудились первые майские жуки, отлавливать которых во избежание негативных последствий не стоит. Защищать одних насекомых-вредителей граждан призвал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Чиновник пояснил, что отлов и уничтожение майских жуков негативно влияет на экосистему — даже несмотря на то, что этот вид не занесен в Красную книгу и в целом достаточно распространен. «Майский хрущ во время ежегодного сезонного вылета служит источником пищи для многих насекомоядных животных. Уничтожение таких общераспространенных видов может наносить вред экосистеме», — предупредил Фирсов.

Ранее в этот же день россиянам отсоветовали срезать или скашивать борщевик на даче.

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      Полина Кислицына
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