Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:15 (Мск)
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ)
Ростов
Сегодня
19:15 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
Марсель
Сегодня
22:00 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/2 финала. 1-й матч
Нью-Йорк Айлендерс
Сегодня
00:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
00:00 (Мск)
Виннипег Джетс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 6-й матч
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 6-й матч
16:42, 2 мая 2024Спорт

Российская биатлонистка рассказала о переставшей отвечать ей финке-чемпионке

Юрлова-Перхт заявила, что финка Мякяряйнен перестала отвечать на ее сообщения
Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала об общении с финской чемпионкой мира Кайсой Мякяряйнен. Ее цитирует РИА Новости.

Юрлова-Перхт поделилась, что они с Мякяряйнен вместе тренировалась в Контиолахти под руководством Анатолия Хованцева. По словам россиянки, она многому научилась у финки, но сейчас они не общаются. «Мне самой очень интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения», — заявила Юрлова-Перхт.

Юрлова-Перхт — чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке. Также на ее счету серебро первенства мира 2019 года в масс-старте. В апреле 2024-го 39-летняя спортсменка завершила карьеру.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не может победить». Макрон заявил, что многие страны поддержали отправку войск на Украину

      В Дагестане неожиданно раскопали останки древних людей

      Гражданам Киргизии посоветовали воздержаться от поездок в Россию

      Популярную юмористку оскорбили из-за шутки про российский город

      Дину Саеву обругали из-за видео о естественной красоте словами «филлеры убери»

      Раскрыта эффективность ЗРК «Тор-М2» в зоне СВО против ВСУ

      Турист устроил фотосъемку с дрона и нарвался на арест

      В России назвали истинные цели конференции по Украине в Швейцарии

      Стало известно об ударах по складам с дальнобойными ракетами на Украине

      «Газпром» сообщил об убытках на сотни миллиардов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше