Российская биатлонистка рассказала о переставшей отвечать ей финке-чемпионке
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала об общении с финской чемпионкой мира Кайсой Мякяряйнен. Ее цитирует РИА Новости.
Юрлова-Перхт поделилась, что они с Мякяряйнен вместе тренировалась в Контиолахти под руководством Анатолия Хованцева. По словам россиянки, она многому научилась у финки, но сейчас они не общаются. «Мне самой очень интересно, почему Кайса перестала отвечать на мои сообщения», — заявила Юрлова-Перхт.
Юрлова-Перхт — чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке. Также на ее счету серебро первенства мира 2019 года в масс-старте. В апреле 2024-го 39-летняя спортсменка завершила карьеру.
Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.