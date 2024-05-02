Редчайшая схватка медведя с тигрицей на дороге перед машинами попала на видео

В Индии медведь бросился на тигрицу на глазах у посетителей заповедника

В Индии медведь и тигрица встретились в национальном парке на глазах у людей и чуть не подрались. Об этом пишет News9Live.

Попавший на видео инцидент произошел в тигрином заповеднике Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, рядом с одноименным городом. Посетители парка засняли, как на дороге между двумя машинами встретились крупная тигрица и медведь. Дикая кошка шла между автомобилями, когда из зарослей появился медведь.

Он пересек дорогу и отправился к реке. Тигрица последовала за ним. Через некоторое время медведь выскочил на дорогу, бросился к тигрице и остановился в нескольких метрах от нее. После этого он снова скрылся в лесу. На последних кадрах видно, что тигрица смотрит медведю вслед. Чем закончилась схватка, не сообщается.

Сотрудник Индийской административной службы Раджив Кумар Гупта, который опубликовал видео, назвал встречу хищников «редчайшим событием». Он также отметил, что тигрица вела себя очень спокойно, в то время как медведь был явно напуган. «Природа много чему может научить людей», — подытожил Гупта.

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