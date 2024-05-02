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19:30, 2 мая 2024Из жизни

Редчайшая схватка медведя с тигрицей на дороге перед машинами попала на видео

В Индии медведь бросился на тигрицу на глазах у посетителей заповедника

В Индии медведь и тигрица встретились в национальном парке на глазах у людей и чуть не подрались. Об этом пишет News9Live.

Попавший на видео инцидент произошел в тигрином заповеднике Пилибхит, штат Уттар-Прадеш, рядом с одноименным городом. Посетители парка засняли, как на дороге между двумя машинами встретились крупная тигрица и медведь. Дикая кошка шла между автомобилями, когда из зарослей появился медведь.

Он пересек дорогу и отправился к реке. Тигрица последовала за ним. Через некоторое время медведь выскочил на дорогу, бросился к тигрице и остановился в нескольких метрах от нее. После этого он снова скрылся в лесу. На последних кадрах видно, что тигрица смотрит медведю вслед. Чем закончилась схватка, не сообщается.

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Сотрудник Индийской административной службы Раджив Кумар Гупта, который опубликовал видео, назвал встречу хищников «редчайшим событием». Он также отметил, что тигрица вела себя очень спокойно, в то время как медведь был явно напуган. «Природа много чему может научить людей», — подытожил Гупта.

Ранее в Калифорнии момент схватки между акулой и морским львом попал на видео. Животные устроили драку в заливе Монтерей.

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      Никита Савин
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