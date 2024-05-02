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09:03, 2 мая 2024Наука и техника

В Китае представили первого электрического робота

В Китае показали робота «Тяньгун», способного ходить и бегать как человек

Кадр: news.mydrivers.com

Пекинский центр инновационных роботов-гуманоидов (Китай) показал первого полностью электрического робота. Об этом сообщает издание MyDrivers.

Модель получила название «Тяньгун» (Tiangong). Гуманоид имеет роботизированные руки и ноги, машина способна передвигаться, как человек. Представленный робот умеет ходить и бегать со скоростью до 6 километров в час. По словам ученых, это первый в мире подобный робот с электрическим приводом.

Машина имеет рост 163 сантиметра и вес 43 килограмма. Для ориентации в пространстве «Тяньгун» получил датчики трехмерного зрения и высокоточный инерциальный измерительный блок. Кроме того, робот оснащен высокоточными шестимерными датчиками силы.

В материале говорится, что для настройки робота использовали метод «Обучение с прогнозированием подкрепления и имитацией на основе памяти состояний». Это позволило роботу-гуманоиду научиться передвигаться так же естесственно, как человек. Также «Тяньгун» без вмешательства оператора способен адаптироваться к меняющейся среде.

В конце апреля участники европейского проекта RoboSAPIENs рассказали о создании нейросети, которая способна превратить обычного робота в адаптивного. Подобные машины смогут адаптироваться на фоне меняющейся среды.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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