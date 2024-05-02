Тренер клуба НХЛ извинился за предложение надеть юбки на вратарей

Тренер «Тампы» Джон Купер извинился за предложение надеть юбки на вратарей НХЛ

Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер извинился за предложение надеть юбки на вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводятся на сайте команды.

«Мы потерпели довольно обидное поражение в серии. Я привел неуместную аналогию о вратарях и юбках. Знаете, это один из тех случаев, когда ты хочешь протянуть руку и вернуть свои слова назад, я бы это сделал», — заявил Купер. Тренер принес извинения всем, кого обидел, отметив, что эти слова принесли ему больше боли, чем проигрыш в серии.

В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида Пантерс» победила «Тампу» (6:1) и выиграла серию со счетом 4-1. По ходу встречи судьи отменили два гола «Тампы» из‑за помехи вратарю Сергею Бобровскому. Купер критически высказался об этом моменте, предложив вратарям надеть юбки.

Ранее, во втором матче серии между «Тампой» и «Флоридой», Бобровский сделал эффектный сейв. После передачи на пятачок россиянин оказался лицом к собственным воротам, но вытянул левую руку и в прыжке отразил бросок игрока «Тампы» Мэтта Дамбы.