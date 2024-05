ЦУМ проверят на пропаганду ЛГБТ из-за футболок с принтами группы «Тату»

ЦУМ проверят на пропаганду ЛГБТ из-за одежды Vetements с принтами группы «Тату»

Генеральная прокуратура России проверит Центральный универсальный магазин (ЦУМ) на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает Mash.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в ведомство с просьбой пересмотреть ассортимент универмага. Выяснилось, что на сайте ЦУМа представлены футболки и платья швейцарского бренда одежды Vetements, оформленные редким принтом музыкальной группы «Тату».

На одежде размещена обложка альбома с ремиксами культовой песни коллектива All The Things She Said («Я сошла с ума»). На ней запечатлена солистка Елена Катина, обнимающая свою коллегу Юлию Волкову.

В январе прошлого года российский адвокат Андрей Баев обнаружил в магазине бренда Benetton, расположенном в Ростове-на-Дону, одежду с подобной символикой. Тогда общественный деятель сфотографировал толстовку с изображением супергероев Вселенной DC Comics на фоне радужных кругов.