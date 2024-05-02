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15:21, 2 мая 2024Спорт

Украинских спортсменов заставят следить за россиянами на Олимпийских играх-2024

НОК Украины заставит атлетов сообщать о нарушениях россиян на Олимпийских играх

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Национальный олимпийский комитет (НОК) и Министерство молодежи и спорта Украины разработали рекомендации для украинских атлетов на Играх-2024. Об этом сообщается на сайте НОК.

Спортсменов заставят следить за россиянами-олимпийцами, чтобы выявить факты нарушения нейтрального статуса. Также украинцев просят не контактировать с россиянами и белорусами, воздерживаться от совместных фото, пресс-конференций, интервью и других рекламных мероприятий до и после соревнований.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал о создании специальной комиссии, которая следит за высказываниями российских спортсменов в СМИ и интернете. Этой работой также занимается украинская сторона.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Дарья Коршунова
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