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10:33, 2 мая 2024Наука и техника

В Индии заявили о наличии воды на полюсах Луны

В Индии заявили о наличии водяного льда в кратерах на полюсах Луны

Фото: Florion Goga / Reuters

В кратерах на полюсах Луны имеются большие запасы водяного льда. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование ученых заявили в Индийской организации космических исследований.

«Исследование говорит о том, что количество подземного льда на глубине первых нескольких метров примерно в пять-восемь раз больше, чем на поверхности на обоих полюсах», — утверждает индийская сторона.

По ее мнению, исследование подтверждает целесообразность бурения лунной поверхности для добычи и последующего изучения образцов, которые могут содержать водяной лед. По данным ученых, водяного льды примерно в два раза больше в районе южного полюса Луны, по сравнению с северным.

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В своем исследовании специалисты опирались на данные, полученные, в частности, лунными миссиями Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) и Chandrayaan-2.

23 августа прошлого года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны. С успешным спуском Chandrayaan-3 Индия вошла в клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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