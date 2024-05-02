Жене больного раком Карла III пришлось сдерживать его из-за рвения к работе

Королева Камилла призналась, что ей пришлось сдерживать больного раком Карла III

Королеве Камилле пришлось сдерживать рвение к работе супруга, короля Великобритании Карла III, после его возвращения к публичным обязанностям. Об этом пишет Daily Mirror.

30 апреля Карл III с женой посетили центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне. «Думаю, что он был очень рад появиться на публике. Я старалась его сдерживать», — призналась королева, комментируя их совместный визит в больницу.

Один из пациентов поинтересовался у больного раком Карла III, как он себя чувствует. «Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?» — ответил король.

Во время визита монарха также объявили новым покровителем организации Cancer Research UK.

26 января 75-летний Карл III перенес плановую операцию из-за увеличения предстательной железы. Во время этой процедуры у него обнаружили рак, о чем публике сообщили в начале февраля. Король временно не исполнял публичные обязанности, но все это время продолжал работать, а сейчас вновь начинает посещать мероприятия. Он продолжает проходить курс лечения.

