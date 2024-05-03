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11:38, 3 мая 2024Мир

Орбан объяснил выгоду США от затягивания конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан: США затягивают конфликт ради своего ВПК

Фото: Zheng Huansong / Xinhua / Globallookpress.com

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получает огромные заказы в ходе конфликта на Украине, поэтому Вашингтону выгодно его затягивать. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«США приняли решение о военной помощи Киеву на 61 миллиард долларов, по которому видно, что это огромный заказ для военной промышленности Америки», — рассказал политик.

Также он добавил, что большинство населения, в том числе и Европы, на стороне мира и не хотят войны. Но, по его мнению, европейские лидеры каждый день делают новые шаги в сторону эскалации конфликта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что политики в Западной Европе одержимы идеей ядерной войны. В качестве примера такой одержимости дипломат назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона и других политиков о возможной отправке европейских военных на Украину, а также о возможности ядерного конфликта.

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      Дарья Устьянцева
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