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16:06, 4 мая 2024Спорт

Российский хоккеист сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке

Хоккеист «Металлурга» Яковлев заявил, что жизнь в Москве лучше, чем в Нью-Йорке

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев сравнил жизнь в Москве и Нью-Йорке. Его слова приводит Maxim Online.

Хоккеист заявил, что от Москвы у него остались яркие воспоминания, однако жить там он бы не хотел из-за бесконечных пробок. При этом он подчеркнул, что Нью-Йорк показался ему менее пригодным для жизни. «В Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше, внутри визуал круче. Там все как-то в минимализме, простенько», — рассказал 32-летний Яковлев.

Спортсмен является двукратным обладателем Кубка Гагарина. В 2018-2019 годах он выступал за «Нью-Джерси Дэвилз» в Национальной хоккейной лиге.

В конце декабря прошлого года трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила уровень комфорта жизни в Москве и Нью-Йорке. Она заявила, что в данный момент Москва намного лучше для жизни, чем Нью-Йорк.

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      Анастасия Борисова
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