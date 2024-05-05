Футболист потерял сознание после удара мячом в голову

Форвард «Моленбека» Рен-Аделед потерял сознание в матче чемпионата Бельгии

Нападающий бельгийского клуба «Моленбек» Жефф Рен-Аделед потерял сознание во время матча после попадания мяча в голову. Об этом сообщает Le Parisien.

26-летний француз получил сильный удар мячом в лицо и на 10 минут потерял сознание, после чего был экстренно госпитализирован в больницу. Позднее Рен-Аделед опубликовал сообщение в соцсети: «Спасибо всем за слова поддержки. Испуга было больше, чем вреда». Диагноз игрока на данный момент неизвестен.

Жефф Рен-Аделед играл в юношеских сборных Франции различных возрастов. Он стал чемпионом Европы среди юношей до 17 лет в 2015 году.

Ранее футболист сборной Египта Ахмет Рефаат пережил остановку сердца во время матча. Форварда экстренно госпитализировали. «Его сердце остановилось более чем на час», — было сказано в заявлении клуба «Фьючер», за который выступает футболист.

