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12:21, 5 мая 2024Наука и техника

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Российские ученые заметили на Солнце вторую за неделю вспышку высочайшего класса

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

На Солнце во второй раз за неделю произошла вспышка высочайшего класса — X. Явление заметили российские ученые, данные об этом приводит центр мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

«5 мая в 09:01 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3663 (N24W22) зарегистрирована вспышка X1.3 продолжительностью 20 минут», — сообщили специалисты.

Кроме того, исследователями были зафиксированы еще четыре вспышки класса М.

Ранее вспышку класса X фиксировали в пятницу, 3 мая. Из-за нее на Земле началась магнитная буря класса G3, оцененная как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было увидеть полярное сияние.

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      Александр Курбатов
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