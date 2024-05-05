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19:48, 5 мая 2024Спорт

Назван способ привести себя в форму к лету

Фото: Bruce Mars / Unsplash

Журналисты Sport24 назвали способ привести себя в форму к лету. Об этом сообщается в материале издания.

Журналисты отметили, что для идеального тела необходимо делать планку, так как она укрепляет мышцы, связки, суставы и сухожилия. Кроме того, она способствует похудению, развивает гибкость, помогает улучшить осанку, облегчает боли в спине и укрепляет мышцы пресса.

Для выполнения планки необходимо встать в положение для отжиманий, а затем опуститься на локти. Далее следует зафиксировать положение, удерживая равновесие. Время выполнения для новичков — от 20 секунд.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.

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      Анастасия Борисова
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