Появилось видео уничтожения очередного танка Abrams российскими военными
В зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении российскими военными был уничтожен очередной танк М1А1 Abrams. Видео появилось в Telegram-канале «Осведомитель».
Отмечается, что танк был уничтожен с помощью беспилотника «Ланцет». Авторы подчеркивают, что на данном направлении это уже седьмой уничтоженный Abrams.
В пятницу, 3 мая, МО России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне специальной военной операции. Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и пять пикапов.
Ранее сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору.