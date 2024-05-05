Появилось видео уничтожения очередного танка Abrams российскими военными

Российские военные уничтожили очередной танк Abrams на авдеевском направлении

В зоне проведения специальной военной операции на авдеевском направлении российскими военными был уничтожен очередной танк М1А1 Abrams. Видео появилось в Telegram-канале «Осведомитель».

Отмечается, что танк был уничтожен с помощью беспилотника «Ланцет». Авторы подчеркивают, что на данном направлении это уже седьмой уничтоженный Abrams.

В пятницу, 3 мая, МО России сообщило об уничтожении еще одного танка Abrams в зоне специальной военной операции. Кроме того, по данным ведомства, ВСУ потеряли американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, чешскую самоходную пушку DANA М2, гаубицу МСТА-Б, две гаубицы Д-30, а также две боевые машины пехоты, две боевые бронемашины и пять пикапов.

Ранее сообщалось, что захваченный на СВО танк Abrams привезли на выставку трофейной техники на Поклонную гору.

