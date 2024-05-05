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17:13, 5 мая 2024Ценности

Рианна кардинально сменила имидж

Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

36-летняя исполнительница попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Звезда надела на прогулку черный спортивный костюм, состоящий из кофты на молнии и широких штанов, розовые кроссовки и кожаную куртку.

Кроме того, на размещенных кадрах Рианна предстала с длинными ярко-розовыми волосами, завитыми в локоны. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

В апреле актриса Марго Робби также неожиданно сменила имидж. Так, на размещенных фото Робби предстала с новым цветом волос и прической.

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      Екатерина Ештокина
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