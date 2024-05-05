Россиянка обвинила подругу в домогательствах до несовершеннолетнего сына

Россиянка обвинила 39-летнюю подругу в домогательствах до 13-летнего сына

Россиянка обвинила подругу в домогательствах до сына-семиклассника. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам матери 13-летнего ребенка, к ней в гости пришла 39-летняя соседка по дому в Киришах. Позже женщина узнала, что гостья совершила развратные действия в отношении несовершеннолетнего. При этом известно, что у соседки имеются трое детей.

Отмечается, что обвиняемую задержали и возбудили уголовное дело. «Дело возбудили по 2-й части 135-й статьи. По ней максимально возможный срок — восемь лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее в мае врач из графства Уилтшир в Великобритании насиловал пациенток в клинике во время приема. Шесть женщин заявили, что 40-летний доктор Томас Плиммер домогался их во время приема в клинике. Обвиняемый утверждает, что занимался сексом с пациентками по обоюдному согласию.