Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:10, 5 мая 2024Ценности

Российская блогерша оценила кулич за 27 тысяч рублей

Российская блогерша Алина Макарова оценила кулич за 27 тысяч рублей на видео

Кадр: @cake_school

Российская блогерша и шеф-кондитер Алина Макарова оценила роскошный кулич за 27 тысяч рублей на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша разместила ролик, в котором продемонстрировала массивную прозрачную коробку с пасхальным хлебом, декорированным тонким пищевым золотом. Юзерша уточнила, что коробка из-под изделия представляет собой обычную упаковку из кондитерского магазина.

«Это просто роскошь на грани разорения. Режем. Даже рука у меня не поднимается», — призналась кондитер.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

На кадрах юзерша разрезала выпечку и показала сдобную середину без начинки. Опробовав блюдо, Макарова заключила, что по вкусу оно ничем не отличается от более бюджетных куличей. «Обычный», — подытожила она.

Ранее в мае в РПЦ оценили появление в продаже пасхальных куличей за 32 тысячи рублей. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе негативно оценил тенденцию к покупке такой выпечки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Кредиторы захотели добиться от Украины выплат по госдолгу. Стране может грозить дефолт

      В Красном море перестало хватать кораблей для защиты от хуситов

      Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине

      Чехия официально отозвала на родину своего посла в России

      Российская блогерша оценила кулич за 27 тысяч рублей

      Неизвестный в США обстрелял машину с семьей и похитил младенца

      Путин проведет встречу с членами правительства

      Тарасова оценила шансы американца русского происхождения на пятерной прыжок

      В Харькове произошли взрывы

      В США признали выход Российской армии на незащищенные позиции ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше