Российская блогерша оценила кулич за 27 тысяч рублей

Российская блогерша Алина Макарова оценила кулич за 27 тысяч рублей на видео

Российская блогерша и шеф-кондитер Алина Макарова оценила роскошный кулич за 27 тысяч рублей на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Инфлюэнсерша разместила ролик, в котором продемонстрировала массивную прозрачную коробку с пасхальным хлебом, декорированным тонким пищевым золотом. Юзерша уточнила, что коробка из-под изделия представляет собой обычную упаковку из кондитерского магазина.

«Это просто роскошь на грани разорения. Режем. Даже рука у меня не поднимается», — призналась кондитер.

На кадрах юзерша разрезала выпечку и показала сдобную середину без начинки. Опробовав блюдо, Макарова заключила, что по вкусу оно ничем не отличается от более бюджетных куличей. «Обычный», — подытожила она.

Ранее в мае в РПЦ оценили появление в продаже пасхальных куличей за 32 тысячи рублей. Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе негативно оценил тенденцию к покупке такой выпечки.