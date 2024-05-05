В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

Лавров: Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб. США и их союзники хотят, чтобы весь православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха, который находится под управлением Штатов, заявил дипломат в интервью телеканалу ATB.

«Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб», — отметил Лавров.

Патриарх Константинополя «находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все их "причуды"», резюмировал глава МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ заявили, что США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России, разыгрывая «правозащитную карту».

Таким образом в дипмисии прокомментировали доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире. В российском посольстве назвали доклад «очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности».