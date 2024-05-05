Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:08, 5 мая 2024Мир

В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

Лавров: Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб. США и их союзники хотят, чтобы весь православный мир оказался под руководством константинопольского патриарха, который находится под управлением Штатов, заявил дипломат в интервью телеканалу ATB.

«Искореняют православие (в самопровозглашенном Косово). Это совершенно очевидно. Западу это нравится. Запад хочет, чтобы православию был нанесен непоправимый ущерб», — отметил Лавров.

Патриарх Константинополя «находится под прямым управлением США, зависит от них финансово и выполняет все их "причуды"», резюмировал глава МИД РФ.

Ранее в посольстве РФ заявили, что США тщетно пытаются раскачать внутриполитическую ситуацию в России, разыгрывая «правозащитную карту».

Таким образом в дипмисии прокомментировали доклад Госдепа о ситуации с правами человека в мире. В российском посольстве назвали доклад «очередной попыткой навязать международному сообществу американские ценности».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия заявила о нежелании участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского

      Призер Олимпиады задал вопрос собравшимся на Игры-2026 россиянам

      Си Цзиньпин назвал решение палестино-израильского конфликта

      Россия в апреле в Европу около половины своего СПГ

      В ДНР семья с ребенком подорвалась на мине

      В Мадриде в девятый раз прошла акция «Бессмертный полк»

      Российский блогер отреагировал на новости о многомиллионном долге

      В МИД РФ заявили о желании Запада нанести православию непоправимый ущерб

      Путин подарил щенка девочке из Макеевки

      На Солнце произошли семь мощных вспышек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше