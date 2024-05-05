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20:26, 5 мая 2024Мир

В Турции напряжение между Ираном и Израилем назвали возможным предвестием войны

МИД Турции: эскалация между Ираном и Израилем может привести к масштабной войне
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал напряженность между Ираном и Израилем предвестником возможной масштабной войны. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает ТАСС.

Фидан отметил, что, несмотря на видимое успокоение ситуации, у конфликта остается серьезный потенциал. «Эта эскалация может стать предвестником более масштабной войны», — заявил глава турецкого МИД.

Он призвал извлечь уроки из трагедии в секторе Газа, прийти к двухгосударственному соглашению и принять границы Израиля 1967 года. Фидан отметил, что не только ХАМАС, но и все палестинцы желают создания своего палестинского государства.

Ранее 5 мая в МИД России допустили рецидивы эскалации между Ираном и Израилем. Россия старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность.

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      Владимир Седов
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