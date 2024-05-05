Вторая ракетка мира заявила о нехватке времени на выпивку

Теннисистка Соболенко: после турниров нет возможности расслабиться или выпить

Вторая ракетка мира в женском одиночном разряде (WTA) белоруска Арина Соболенко заявила, что после турниров не успевает расслабиться и немного выпить. Об этом она рассказала на пресс-конференции после финала «Мастерса» в Мадриде.

«У меня с утра ранний вылет, так что, наверное, не буду спать. Единственное, о чем я думаю, — это то, что я готова съесть пасту, пиццу и много мороженого. В теннисе все происходит очень быстро — нам не хватает времени, чтобы расслабиться, развлечься или выпить», — заявила Соболенко.

В финале престижного турнира серии «Мастерс» в Мадриде белорусская теннисистка проиграла первой ракетке мира из Польши Иге Швентек. Матч продолжался три часа.

3 мая в финал мужского турнира в Мадриде вышел россиянин Андрей Рублев. В решающем матче он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Встреча cостоится 5 мая.