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14:39, 6 мая 2024Культура

Актер из «Звездных войн» рассказал об испортившей его карьеру роли

Актер Ахмед Бест заявил, что роль Джа-Джа Бинкса испортила его карьеру

Фото: Ethan Miller / Getty Images

Актер Ахмед Бест признался, что роль нелепого человекоподобного гунгана Джа-Джа Бинкса, которого он сыграл во второй трилогии «Звездных войн», испортила его карьеру. Этим он поделился в беседе с People.

Бест впервые появился в фантастической саге в 1999 году. Комический персонаж был встречен фанатами франшизы с неприязнью, многие критики посчитали его сюжетную линию бессмысленной и заявили, что авторы фильма ввели Джа-Джа Бинкса лишь для привлечения детской аудитории. Бест охарактеризовал произошедшее с ним как «первый случай кибербуллинга в истории».

На тот момент 26-летний актер считал, что добился успеха, сыграв в картине. «И вдруг у тебя выбивают почву из-под ног. Моя карьера началась и завершилась. Я не знал, что делать, никто не мог мне помочь, потому что ситуация была настолько уникальной, такого не было, особенно учитывая интернет... Но [режиссера] Джорджа Лукаса трогать было нельзя, никого было нельзя трогать. А меня можно. И все обрушились на меня», — поделился он.

Ранее американский актер Джейк Ллойд, сыгравший в 1999 году в фильме «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», попал в психиатрическую лечебницу с тяжелым диагнозом.

ЖЗЛ
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