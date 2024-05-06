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13:29, 6 мая 2024Россия

Черноморский флот уничтожил пять морских дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении Черноморским флотом пяти морских дронов ВСУ

Фото: Сергей Петросян / ТАСС

За последние сутки Черноморский флот уничтожил пять морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что украинские беспилотники были поражены у северо-западного побережья Крыма. Уточняется, что силами Черноморского флота были уничтожены безэкипажные катера ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о Котляровке, где бои вели подразделения группировки войск «Запад».

Помимо этого, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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