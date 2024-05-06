Черноморский флот уничтожил пять морских дронов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении Черноморским флотом пяти морских дронов ВСУ

За последние сутки Черноморский флот уничтожил пять морских дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что украинские беспилотники были поражены у северо-западного побережья Крыма. Уточняется, что силами Черноморского флота были уничтожены безэкипажные катера ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области. Речь идет о Котляровке, где бои вели подразделения группировки войск «Запад».

Помимо этого, Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Соловьево в Донецкой народной республике.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.