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09:09, 6 мая 2024Ценности

Домохозяйка раскрыла простой способ вернуть белизну потускневшей одежде

Фото: Becca McHaffie / Unsplash

Блогерша и домохозяйка из Мельбурна Шантель Ибботсон раскрыла простой способ вернуть белизну потускневшей одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 1,5 миллиона подписчиков.

В начале видео австралийка поместила в таз с теплой водой футболку, которая приобрела серый тон из-за неоднократной носки. Затем она налила в него четверть стакана перекиси водорода и один стакан пищевой соды. Домохозяйка оставила футболку замачиваться на час, а после положила ее в стиральную машину.

По словам инфлюэнсерши, данные ингредиенты помогают осветлить ткань и придать ей свежести. При этом она отметила, что если на вещи присутствует масляное пятно, то можно добавить к смеси одну чайную ложку средства для мытья посуды.

В марте блогерша Ру (фамилия неизвестна) с никнеймом @rooshome раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Инфлюэнсерша рассказала, что избавить данный предмет гардероба от загрязнений, бактерий и неприятного запаха поможет лимон.

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      Мария Винар
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