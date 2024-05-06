Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Урал
1:1
2-й тайм
live
Балтика
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Факел
Сегодня
18:00 (Мск)
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Салернитана
Сегодня
19:00 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|35-й тур
ЦСКА
Сегодня
20:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Локомотив М
Сегодня
20:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|27-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 1-й матч
15:56, 6 мая 2024Спорт

Клуб «Младост» стал самым возрастным в Европе

Сербский футбольный клуб «Младост» стал самым возрастным в Европе

Фото: Tofik Babayev / Globallookpress.com

Сербский футбольный клуб «Младост», название которого в переводе означает «молодость», стал самым возрастным в Европе. Данные опубликованы на сайте Международного центра спортивных исследований (CIES).

Согласно статистике, средний возраст игроков сербской команды в сезоне-2023/2024 составляет 32,1 года. При этом самым возрастным чемпионатом названа греческая Суперлига (28,6 года).

Самым молодым клубом Европы стал белорусский «Минск», средний возраст футболистов которого равен 21,1 года. Среди чемпионатов лидером по показателю оказался словенский (24,8 года).

В России самым молодым клубом стал столичный «Локомотив» (24,9 года). Антирейтинг возглавил воронежский «Факел» (30,1 года).

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Польский судья отказался от должности и попросил защиты у Лукашенко. Он обвинил Варшаву в нечестной политике

      Путин заявил об экономической агрессии против России

      Стало известно о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги

      Украина выпустила по территории России семь снарядов РСЗО «Вампир»

      Сообщения о выступлении Орбакайте в Кремлевском дворце опровергли

      Си Цзиньпин ответил на претензии главы Еврокомиссии

      Украинский тяжелоатлет-чемпион погиб в зоне СВО

      В России обозначили условие применения ядерного оружия

      Президент Таджикистана посетит парад Победы в Москве

      В Великобритании размножились мохнатые прыгающие пауки-иммигранты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше