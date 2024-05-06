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11:06, 6 мая 2024Экономика

Закупку рублей иностранцами назвали лазейкой в санкциях

FT: cкупка рублей на Мосбиржи стала лазейкой в санкциях для иностранных компаний

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российским компаниям все сложнее проводить сделки по импорту и экспорту из-за указа президента США Джо Байдена о возможности введения вторичных санкций против иностранных банков, подписанного в конце 2023 года. Однако расчеты в рублях становятся одной из лазеек в такой политике. Об этом со ссылкой на западных чиновников и российских финансистов сообщает Financial Times.

Речь идет о легальности закупок рублей компаниями из-за рубежа на Мосбирже. Позднее купленная таким образом российская валюта легко обрабатывается, потому что иностранные банки могут открывать корреспондентские счета в филиалах российских.

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      Платон Щукин
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