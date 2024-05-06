Ле Пен уличила Макрона в пренебрежении жизнями французов ради своего эго

Ле Пен: Макрон допускает отправку французских войск на Украину ради своего эго

Президент Франции Эммануэль Макрон допускает отправку войск на Украину, чтобы укрепить свое эго. В пренебрежении жизнями французов Макрона уличила глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

«Он хочет отправить военных ради собственного эго, личного имиджа. Я же говорю, что мы не должны играть с жизнями наших солдат», — заявила политик.

Ле Пен отметила, что поражена легкостью, с которой Макрон поднимает тему отправки военных на Украину, и добавила, что вооруженный конфликт — «худшее, что может произойти со страной, с народом».

Глава «Национального объединения» выступила против принятия Украины в НАТО, а также выразила свое негативное отношение к предложению Макрона, согласно которому Франция должна будет разделять свой ядерный потенциал со странами Европейского союза (ЕС). В связи с этим Ле Пен предложила закрепить в конституции положение о невозможности совместного использования французского ядерного оружия.

Ранее глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано также раскритиковала слова Макрона о возможном использовании ядерного оружия Франции для защиты ЕС.