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13:21, 6 мая 2024Спорт

Мбаппе принял вызов Болта на забег

Футболист Мбаппе заявил, что у него нет шансов в забеге с Болтом на 100 метров

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе оценил свои шансы в забеге на 100 метров с восьмикратным олимпийским чемпионом Усэйном Болтом. Его слова приводит RMC Sport.

Болт ранее рассказал о вдохновляющем его Мбаппе и заявил, что хотел бы посоревноваться с ним в беге. Футболист принял вызов, отметив, что всегда восхищался ямайцем.

По мнению Мбаппе, у него нет шансов в гипотетическом забеге с Болтом. «Но ради развлечения было бы неплохо попробовать. Почему бы однажды, если у нас обоих будет время, не сделать что-нибудь приятное», — добавил он.

Болт — обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды). Он завершил карьеру в 2017 году.

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