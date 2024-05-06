Минобороны сообщило об очередной атаке дронов ВСУ на российский регион

Минобороны заявило об очередной атаке дронов ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз попытались атаковать Белгородскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«6 мая около 17:30 по московскому времени пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, три украинских беспилотника удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Белгородской области.

Ранее стало известно, что российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Затем Минобороны отчиталось еще о трех сбитых над российским регионом БПЛА самолетного типа.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.