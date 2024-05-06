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14:10, 6 мая 2024Россия

Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки со стороны Украины произошло 6 мая около 13:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов по «ГАЗелям», перевозившим сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили 40 человек.

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      Никита Абрамов
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