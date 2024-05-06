Системы ПВО уничтожили еще один беспилотник над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, пресечение попытки атаки со стороны Украины произошло 6 мая около 13:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дроны ВСУ атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов по «ГАЗелям», перевозившим сотрудников сельхозпредприятия, в результате чего ранения получили 40 человек.