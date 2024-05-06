МИД: военные объекты Великобритании могут стать целями РФ в ответ на удары ВСУ

Российское Министерство иностранных дел предупредило посла Великобритании об ответе на удары по территории России. Об этом сообщается в заявлении МИД по случаю вызова посла королевства Найджела Кейси.

Британский представитель был вызван в МИД 6 мая. В этот же день в ведомство в Москве был вызван посол Франции Пьер Леви.

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В комментарии для СМИ российский МИД уточнил, что Кейси был вызван из-за заявлений главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. В своих заявлениях британский дипломат утверждал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют право использовать британское оружие для ударов по территории России. В ответ на это послу Британии был выражен решительный протест со стороны российского МИД.

Найджел Кейси Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Кроме того, МИД России указал на противоречие слов Кэмерона ранее озвученным заявлением о том, что ракеты большей дальности «ни при каких обстоятельствах не будут применяться по территории России». В сообщении ведомства подчеркнули, что подобная риторика говорит о де-факто становлении Лондона стороной конфликта. В МИД также перечислили потенциальные ответные меры, если Украина воспользуется британским оружием для ударов по России.

Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. МИД России

В МИД уточнили, что Кейси должен опровергнуть «воинственные провокационные высказывания главы» Кэмерона. «Посол был призван задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов Лондона», — заключают в российском министерстве.

Кремль отреагировал на заявления об ударах по России

В беседе с Reuters Кэмерон заявлял, что удары ВСУ по российской территории с использованием оружия из Лондона легитимны. Позже агентство отозвало статью с высказыванием министра, однако через некоторое время снова ее опубликовало, оставив в неизменном виде цитату о праве Киева использовать британское оружие для ударов по российской территории.

Дэвид Кэмерон Фото: USA Foreign, Commonwealth & Development Office / Globallookpress.com

Позже Кэмерон заявлял, что ВСУ имеют право самостоятельно выбирать цели для ударов по России с использованием британского оружия. «Что касается того, что делают украинцы, на наш взгляд, это именно их решение о том, как использовать это оружие», — сказал дипломат, подчеркнув, что у украинцев «безусловно, есть право наносить ответные удары по России».

На слова Кэмерона также отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал риторику Франции и Великобритании опасной. По словам Пескова, президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон инициировали «беспрецедентный виток напряженности» своими высказываниями об отправке солдат на Украину и использовании британского оружия.