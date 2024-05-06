На месте уничтожившего десятки домов в регионе России пожара нашли тело

Иркутский губернатор Кобзев: в сгоревшем СНТ «Локомотив» нашли тело

На месте уничтожившего десятки домов в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Локомотив» пожара нашли тело. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.

Как следует из заявления чиновника, жертвой пожара стал мужчина 1948 года рождения.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели», — написал в блоге губернатор российского региона. Он добавил, что причина уничтожившего СНТ пожара является техногенной

«Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан — нужно установить точное число пострадавших и ущерб», — подытожил чиновник.

Как сообщалось ранее, сразу пять СНТ загорелись в двух районах Иркутской области. Огонь охватил несколько десятков домов, а одно из СНТ уничтожил полностью.