На месте уничтожившего десятки домов в регионе России пожара нашли тело
На месте уничтожившего десятки домов в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Локомотив» пожара нашли тело. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заявление опубликовано в Telegram-канале чиновника.
Как следует из заявления чиновника, жертвой пожара стал мужчина 1948 года рождения.
«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели», — написал в блоге губернатор российского региона. Он добавил, что причина уничтожившего СНТ пожара является техногенной
«Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан — нужно установить точное число пострадавших и ущерб», — подытожил чиновник.
Как сообщалось ранее, сразу пять СНТ загорелись в двух районах Иркутской области. Огонь охватил несколько десятков домов, а одно из СНТ уничтожил полностью.