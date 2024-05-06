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10:47, 6 мая 2024Ценности

Папарацци сняли Риту Ору на улице без штанов

Папарацци сняли певицу Риту Ору на улице в Нью-Йорке в пальто и трусах

Фото: Hollie Adams / Reuters

Папарацци сняли британскую певицу и актрису косоварского происхождения Риту Ору без штанов на улице в Нью-Йорке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

На полученных кадрах 33-летняя знаменитость предстала в клетчатом наряде. Костюм состоял из пальто нараспашку выше колена, топа с V-образным вырезом и трусов. Исполнительница также надела белые остроносые сапоги-чулки на каблуках и узкие очки в оправе с желто-коричневыми линзами.

В данном образе знаменитость посетила примерку в рамках подготовки к балу Института костюма Met Gala 2024.

Ранее в мае популярная американская певица и рэперша Doja Cat в стрингах и простыне прогулялась по магазинам в Нью-Йорке с модельером Гурамом Гвасалией.

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      Карина Черных
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