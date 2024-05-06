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04:29, 6 мая 2024Из жизни

Подруга Миддлтон рассказала об «оказавшейся в аду» из-за рака принцессе Уэльской

Telegraph: Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон. Фото: Aaron Chown / Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон «оказалась в аду» после того, как ей диагностировали рак. Об этом рассказала ее подруга и дизайнер Амайя Арриета в беседе с The Telegraph.

«Мое сердце разбито. Я думаю, что они проходят через ад. Надеюсь, что у них все наладится», — отметила Арриета. Она добавила, что опустошена из-за диагноза Миддлтон. По ее словам, принцессе Уэльской и ее семье сейчас очень тяжело.

22 марта Кейт Миддлтон выпустила видео, в котором рассказала, что начала курс профилактической химиотерапии. Она также пояснила, что рак был диагностирован в ходе анализов, последовавших за операцией на брюшной полости, состоявшейся в январе.

Король Великобритании Карл III заявил, что гордится принцессой Уэльской, которая рассказала об онкологическом заболевании. Ранее сообщалось, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не знали, что у Кейт Миддлтон рак, пока она не объявила о своей болезни публично.

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      Марина Совина
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