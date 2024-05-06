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15:30, 6 мая 2024Наука и техника

Полковник объяснил принцип работы российской бомбы с «эффектом землетрясения»

Полковник Матвийчук: ФАБ-1500 фактически невозможно сбить

Фото: РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук описал принцип работы российской фугасной авиабомбы ФАБ-1500, которая, как сообщили на Украине, имеет «эффект землетрясения». В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук объяснил, что такую бомбу фактически невозможно сбить.

«ФАБ-1500 — это фугасная авиационная бомба, предназначенная для уничтожения бронированной техники, укрепрайонов, фортификационных и углубленных сооружений. Действительно, взрыв этой бомбы можно сравнить со взрывом ядерной боеголовки малой мощности. То, что там сейсмические волны после удара возникают, то это вполне объяснимо. Улицы действительно могут рушиться», — рассказал эксперт.

Он также ответил на вопрос о том, есть ли у Вооруженных сил Украины (ВСУ) ресурсы для нейтрализации удара ФАБ-1500. «Это надо вначале поразить носитель, бомбардировщик, а он в зону поражения не входит, он отцепляет бомбу, и бомба с помощью корректирующего устройства сама планирует к цели. Фактически сбить ее невозможно», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что удар авиабомбой ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которую сбросили с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России, по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Моначиновке Харьковской области можно сравнить с землетрясением.

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«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — сообщил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

В январе Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК. Боеприпас получил модуль с крыльями и оперением и носовой обтекатель.

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      Кирилл Садовский
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