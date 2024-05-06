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12:22, 6 мая 2024Наука и техника

ВКС России применили бомбу с «эффектом землетрясения»

На Украине сравнили удар российской бомбой с землетрясением

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Удар бомбой, которую сбросили с самолета Воздушно-космических сил (ВКС) России, по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины в Моначиновке сравнили с землетрясением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. Одним ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — сообщил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов.

В сообщении подчеркнули, что на цель сбросили фугасную авиабомбу ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который превращает свободнопадающий боеприпас в планирующий. Бомба с «эффектом землетрясения» несет 670 килограммов взрывчатого вещества.

Ранее в мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» нарастят производство востребованных в ходе специальной военной операции бомб с УМПК.

В январе Министерство обороны России показало бомбу ФАБ-1500 М54 с УМПК. Боеприпас получил модуль с крыльями и оперением и носовой обтекатель.

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      Даниил Иринин
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