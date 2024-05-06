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16:00, 6 мая 2024Бывший СССР

Президент Армении посетит США с рабочим визитом

Президент Армении Хачатурян посетит США с рабочим визитом с 6 по 11 мая
Ваагн Хачатурян

Ваагн Хачатурян. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваагн Хачатурян 6-11 мая с рабочим визитом будет находиться в американском штате Калифорния», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что США и Евросоюз заинтересованы в укреплении экономической стабильности республики, поэтому Ереван активно углубляет с ними сотрудничество. При этом, говоря об отношениях с Москвой, глава МИД отметил, что они находятся не на самом высоком уровне.

В апреле вице-премьер Армении Мгер Григорян раскрыл подробности сотрудничества Еревана и Вашингтона. По его словам, оно не направлено против Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.

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      Кристина Есикова
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