Президент Армении посетит США с рабочим визитом

Президент Армении Хачатурян посетит США с рабочим визитом с 6 по 11 мая

Президент Армении Ваагн Хачатурян посетит США с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Ваагн Хачатурян 6-11 мая с рабочим визитом будет находиться в американском штате Калифорния», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что США и Евросоюз заинтересованы в укреплении экономической стабильности республики, поэтому Ереван активно углубляет с ними сотрудничество. При этом, говоря об отношениях с Москвой, глава МИД отметил, что они находятся не на самом высоком уровне.

В апреле вице-премьер Армении Мгер Григорян раскрыл подробности сотрудничества Еревана и Вашингтона. По его словам, оно не направлено против Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности.