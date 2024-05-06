Путин заявил о вынужденной защите Донбасса вооруженным путем
России пришлось защищать жителей Донбасса вооруженным путем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
По его словам, в 2022 году начались проблемы, а Москва убедилась, что после восьми лет издевательств над жителями Донбасса, проблемы в регионе решить не удается.
«Проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — заключил глава государства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция (СВО) помогла предотвратить третью мировую войну. По его мнению, начало третьей мировой могло бы привести к катастрофическим последствиям, однако российские военнослужащие встали на защиту мира.