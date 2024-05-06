Путин заявил о вынужденной защите Донбасса вооруженным путем

Путин заявил, что России пришлось защищать людей Донбасса вооруженным путем

России пришлось защищать жителей Донбасса вооруженным путем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, в 2022 году начались проблемы, а Москва убедилась, что после восьми лет издевательств над жителями Донбасса, проблемы в регионе решить не удается.

«Проблемы людей, которых мы всегда считали своими, а они считали Россию своей исторической родиной, не удается решить мирными средствами. Чуть позднее стало ясно, что нас просто водили за нос, и нам пришлось принять экстраординарные меры защиты этих людей вооруженным путем», — заключил глава государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что специальная военная операция (СВО) помогла предотвратить третью мировую войну. По его мнению, начало третьей мировой могло бы привести к катастрофическим последствиям, однако российские военнослужащие встали на защиту мира.