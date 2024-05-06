Раскрыт мотив перестрелки в российском городе

СК предъявил обвинение троим участникам перестрелки в Дальнегорске

Приморские следователи предъявили обвинение троим участникам перестрелки в Дальнегорске, произошедшей 26 апреля у местного дома культуры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Хулиганство инкриминируется местным жителям Ивану Козлову и ранее судимым за совершение преступления против личности и собственности Константину Кузенкову и Александру Лабынцеву. В ходе следствия Козлов признал вину и показал место тайника в лесу, где хранил оружие.

По его словам, мотивом перестрелки стала личная неприязнь из-за давнего конфликта.

26 апреля сообщалось, что к дому культуры «Химик» на микроавтобусе и легковом автомобиле приехали две группы мужчин. Пассажир машины подошел к микроавтобусу, оттуда вышли двое и стали стрелять в него. В результате участники инцидента были госпитализированы с огнестрельными ранениями. СК возбудил уголовное дело.