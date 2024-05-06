Раскрыта судьба персонажа Бориса Клюева в продолжении «Ворониных»

Персонажа Бориса Клюева похоронят в первой серии продолжения «Ворониных»

Раскрыта судьба персонажа народного артиста России Бориса Клюева в продолжении сериала «Воронины». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что герой актера Николай Петрович Воронин будет похоронен в первой серии нового сезона ситкома. Таким образом создатели проекта хотят почтить память Клюева, которого не стало четыре года назад.

По данным издания, авторы сериала не смогли найти артисту достойную замену.

Известно, что часть актерского каста в продолжении «Ворониных» обновится: детей-близнецов Кости и Веры Ворониных сыграют те же актеры, что исполняли эти роли в последних сезонах. А вот старшую дочь пары Машу Воронину сыграет 22-летняя артистка Карина Орлова.

Ранее российская актриса и звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина обвинила создателей проекта в предательстве.

20-летняя артистка заявила, что узнала о том, что авторы ситкома снимают продолжение, когда шоу уже было в производстве. По ее словам, «самый кринж» ситуации заключался в том, что она увидела референс со своей фотографией и подписью о поиске актрисы на роль Маши Ворониной (именно ее Ильюхина играла в проекте).