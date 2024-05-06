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09:41, 6 мая 2024Ценности

Рианна снялась в полупрозрачном боди

Рианна снялась в полупрозрачном боди для собственного бренда Savage X Fenty

Кадр: @badgalriri

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном наряде в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница продемонстрировала новую коллекцию корректирующих фигуру изделий. Она предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном боди с чашками на косточках, которые подчеркивали ее бюст.

Знаменитость сделала контрастный макияж, обведя контур губ коричневым карандашом и подчеркнув глаза черными стрелками. Кроме того, артистка примерила серебристые часы, серьги и кольца с камнями.

В апреле Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных образах. По словам знаменитости, переосмыслить свой стиль ей помогло материнство.

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      Карина Черных
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