Рианна снялась в полупрозрачном боди для собственного бренда Savage X Fenty

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном наряде в рекламе собственного бренда нижнего белья Savage X Fenty. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя исполнительница продемонстрировала новую коллекцию корректирующих фигуру изделий. Она предстала перед камерой в полупрозрачном кружевном боди с чашками на косточках, которые подчеркивали ее бюст.

Знаменитость сделала контрастный макияж, обведя контур губ коричневым карандашом и подчеркнув глаза черными стрелками. Кроме того, артистка примерила серебристые часы, серьги и кольца с камнями.

В апреле Рианна с сожалением высказалась о своих откровенных образах. По словам знаменитости, переосмыслить свой стиль ей помогло материнство.