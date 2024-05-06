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16:29, 6 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о причинах появления камней в почках

Терапевт Тимощенко: камни в почках могут образоваться из-за ожирения

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Нарушение обмена веществ и накопление нерастворимых солей являются основными причинами образования камней в почках. Об этом предупредила терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru.

Врач отметила, что чаще всего камни в почках формируются под воздействием определенных факторов — ожирения, артериальной гипертензии, нарушения обмена мочевой кислоты. Также появление камней может произойти, если нарушен процесс всасывания в пищеварительной системе, продолжила Тимощенко. По ее словам, это могут быть состояния после операций по резекции кишечника, бариатрических операций, при мальабсорбции или болезни Крона.

Кроме того, камни в почках могут образоваться на фоне инфекций мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ или при неправильном обмене кальция.

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      Екатерина Улитина
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