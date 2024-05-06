Россиянам назвали малолюдные направления для отдыха в мае

«Туту»: в Мурманской области и Самаре в мае будет мало туристов

Эксперты туротрасли отмечают, что в Мурманской области в мае будет мало туристов, особенно если ехать в будни. Малолюдные направления для отдыха внутри страны россиянам назвали «Известия» со ссылкой на сервис «Туту».

По данным специалистов, заморозки и дожди могут оттолкнуть путешественников от идеи поехать на север. Тем не менее там есть шанс покататься на лыжах и закрыть сезон, который длится до июня.

Еще одним непопулярным в мае местом является Краснодарский край. Именно в это время года в регионе наименьшее количество туристов. «Да, море пока прохладное, зато можно отправиться к водопадам, в горы или устроить выходные в спа-отеле», — отмечают эксперты.

Также в мае можно посетить достопримечательности Самары, не наткнувшись на толпы туристов. Как отмечают эксперты, там находятся бункер Сталина, католический костел и знаменитый Жигулевский пивоваренный завод. Кроме того, в список немноголюдных направлений попали Калмыкия, Алтай, Ростов.

Ранее в Российском союзе туриндустрии назвали Абхазию самым дешевым зарубежным направлением для летнего отдыха. Сейчас поездка в Абхазию обойдется в 146 тысяч рублей. Немного дороже будет стоить Египет — 210 тысяч рублей.