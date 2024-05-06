Россиянин обнаружил гигантский клубок змей

Житель Ярославской области обнаружил гигантский клубок змей

Житель Ярославской области обнаружил на кладбище гигантский клубок змей. Об этом сообщает «Первый Ярославский областной телеканал».

Отмечается, что в майские праздники жители региона часто посещают кладбища. Житель Ростовского района заметил на кладбище в деревне Семенково большой клубок ужей. Они сплелись друг с другом и грелись на солнце.

Как сообщает издание, сейчас в регионе наблюдают повышенную активность змей — раннее пробуждение связано с аномально теплой погодой. В лесах области можно встретить медянок, гадюк, веретениц и ужей.

Жителям Ярославской области посоветовали при выезде на природу надевать сапоги с высоким голенищем.