Россиянин получил штраф за неявку на службу по повестке

В Приморье суд оштрафовал на 100 тысяч рублей призывника за неявку по повестке

В Приморском крае суд вынес приговор молодому человеку, не явившемуся на военную службу после вручения повестки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Призывник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 328 УК РФ («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы»). Ему назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что молодой человек по достижении призывного возраста прошел медицинскую и призывную комиссии. Его признали годным к прохождению военной службы, после чего он получил повестку от сотрудника военного комиссариата лично под роспись. Однако, приморец проигнорировал контрольную явку в военкомат Хасанского района. В связи с этим молодого человека привлекли к уголовной ответственности.

В России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. В документе сказано, что направить на срочную службу планируется 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет.