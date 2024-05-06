Россиянин протащил полицейского на двери автомобиля и попал под следствие

В Дагестане мужчина протащил полицейского на двери автомобиля

В Избербаше 33-летний местный житель протащил полицейского на двери своего автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, происшествие произошло 4 мая 2024 года. Пострадавший — инспектор ДПС. Он находился на службе, на пересечении улиц Октябрьская и Буйнакского. Тогда он остановил автомобиль, за рулем которого находился фигурант в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался и продолжил движение. Потерпевший попытался оставить пьяного водителя, пытаясь удержать переднюю дверь автомобиля. Однако злоумышленник не отреагировал на требования сотрудника ДПС и продолжил движение. Он протащил пострадавшего по асфальтированной дороге. В результате правоохранитель упал и получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по посту ДПС.