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13:06, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянин протащил полицейского на двери автомобиля и попал под следствие

В Дагестане мужчина протащил полицейского на двери автомобиля

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Избербаше 33-летний местный житель протащил полицейского на двери своего автомобиля. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он задержан. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, происшествие произошло 4 мая 2024 года. Пострадавший — инспектор ДПС. Он находился на службе, на пересечении улиц Октябрьская и Буйнакского. Тогда он остановил автомобиль, за рулем которого находился фигурант в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался и продолжил движение. Потерпевший попытался оставить пьяного водителя, пытаясь удержать переднюю дверь автомобиля. Однако злоумышленник не отреагировал на требования сотрудника ДПС и продолжил движение. Он протащил пострадавшего по асфальтированной дороге. В результате правоохранитель упал и получил телесные повреждения.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии неизвестные открыли огонь по посту ДПС.

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      Анна Габай
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