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18:56, 6 мая 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за совершенное более 29 лет назад преступление

В Томской области осудят мужчину за убийство, совершенное более 29 лет назад

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Томской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, который из мести расправился с мужчиной, а потом и с очевидцем преступления. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 102 УК РСФСР. Его дело направлено в Северский городской суд Томской области для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 1994 года обвиняемый был в гаражном боксе в Северске. Там он решил из мести за друга выстрелить в 22-летнего мужчину, а потом в 28-летнего очевидца событий, находившегося в гараже.

После случившегося следователи возбудили дело, однако долго не могли установить личность обвиняемого. Это удалось сделать только в феврале 2024 года. Мужчина дал признательные показания.

Ранее в Дагестане задержали депутата города Кизилюрта, подозреваемого в причастности к преступлению 17-летней давности.

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