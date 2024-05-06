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18:06, 6 мая 2024Силовые структуры

Российский военный решил отдохнуть от службы и был осужден

В Барнауле суд приговорил военного к 4 годам за уклонение от службы

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил военного к четырем годам колонии общего режима за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, 15 ноября 2022 года мужчина не вернулся на службу после увольнения, потому что решил отдохнуть от исполнения обязанностей. 3 декабря 2022 года он добровольно прибыл в воинскую часть. 26 сентября 2023 года осужденный снова захотел отдохнуть подольше и вернулся к службе только 18 октября 2023 года.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Николая Горбунова к пяти годам лишения свободы за уклонение от службы.

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